Один из пострадавших на пожаре в Ревде находится в реанимации

Во время крупного пожара в Ревде пострадали два человека, мужчина и женщина. Состояние мужчины тяжелое.

«В Ревдинскую городскую больницу поступило два человека с ожогами: мужчина и женщина. Мужчина находится в тяжелом состоянии в отделении реанимации, а женщина – в отделении травматологии. Пациентам оказывают всю необходимую помощь», – рассказали в областном минздраве.

Напомним, крупный пожар в Ревде начался несколько часов назад. Горят четыре частных дома. В 15:07 пожарным удалось локализовать возгорание на площади 350 кв. м.

Ревда, Елена Владимирова

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