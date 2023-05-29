В пожаре, в котором погибли четыре человека, обвинили 18-летнего парня: он поджег дом из мести (ФОТО)

Пожар в селе Тарасково, в котором погибли трое мужчин и одна женщина, устроил местный 18-летний парень. Он поджег доски во дворе частного жилого дома, желая отомстить своему знакомому.

Напомним, в ночь на 27 мая в селе Тарасково Новоуральского округа сгорел жилой дом. В ходе тушения спасатели обнаружили тела четырех местных жителей: троих мужчин 1974-1990 г.р., и женщины 1973 г.р. Все они, по предварительным данным, отравились продуктами горения. Было возбуждено уголовное дело.

Сегодня следователи сообщили, что причиной пожара, вероятно, стал поджог. Его устроил 18-летний парень, который был знаком с хозяином дома.

«18-летнему жителю села Тарасково предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство четырех человек, совершенное общеопасным способом», – сообщил сегодня помощник руководителя СУ СК России по Свердловской области Максим Чалков.

По данным следствия, в ночь на 27 мая пьяный парень поссорился с хозяином дома на улице Совхозной. Из мести он поджог находившиеся во дворе горючие предметы, желая убить как своего оппонента, так и находившихся у него в гостях трех человек. С места происшествия парень скрылся.

«Сотрудники уголовного розыска ОВД Новоуральска, выезжавшие на место ЧП, склонны предполагать, что причиной пожара площадью 300 кв. метров, в результате которого один дом в поселке Тарасково уничтожен огнем полностью, а еще один – лишился стены, стал поджог. Очаг возгорания находился между дворовыми постройками. По подозрению в причастности к пожару и гибели 4 человек сыщиками задержан местный житель 2004 г.р., до совершения преступления работавший грузчиком на местной агрофирме, ранее судимый по ч. 1 ст. 112 УК РФ в 2020 году – за причинение вреда здоровью, – рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. – При опросе оперуполномоченным молодой человек дал признательные показания, пояснив, что виной всему стали возникшие денежные долговые обязательства между ним и одним из погибших. 18-летний мститель, чтобы поквитаться со своим «контрагентом», поджег доски возле гаража, а оттуда огонь перебросился на дом. Находившиеся в жилище люди с большой долей вероятности погибли, надышавшись угарным газом».

В рамках расследования уголовного дела назначен ряд судебных экспертиз. В отношении обвиняемого судом по ходатайству следователя СК России избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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