Начался суд над парнем, который сжег дом с четырьмя людьми

В Свердловском облсуде начался процесс по делу жителя Новоуральска Егора Стародубцева. Он обвиняется в том, что поджег жилой дом, в результате чего погибли четыре человека.

Как сообщили в пресс-службе суда, первый поджог обвиняемый совершил в апреле 2023 года, желая отомстить за ссору своей несовершеннолетней подруге и ее матери. Но тогда соседи успели быстро потушить огонь, и никто не пострадал.

Настоящая трагедия произошла в ночь на 27 мая в селе Тарасково Новоуральского округа. Потушив пожар, спасатели обнаружили на развалинах тела четырех местных жителей: троих мужчин 1974-1990 г.р., и женщины 1973 г.р. Все они, по предварительным данным, отравились продуктами горения. Было возбуждено уголовное дело. В СКР установили, что пожар устроил 18-летний парень, который был знаком с хозяином дома.

«По подозрению в причастности к пожару и гибели 4 человек сыщиками был задержан местный житель, 2004 г.р., до совершения преступления работавший грузчиком на местной агрофирме. При опросе оперуполномоченным молодой человек дал признательные показания, пояснив, что виной всему стали возникшие денежные долговые обязательства между ним и одним из погибших. Мститель, чтобы поквитаться со своим «контрагентом», поджег доски возле гаража, а оттуда огонь перебросился на дом», – рассказал пресс-секретарь ГУ МВД Валерий Горелых.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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