Количество уголовных дел по фактам лесных пожаров выросло до 37

С начала пожароопасного периода в Свердловской области составлен уже 2151 протокол об административных нарушениях и возбуждено 37 уголовных дел в отношении нарушителей противопожарного режима.

Только в минувшие выходные в рейды выходило почти 500 патрульных групп – в полтора раза больше, чем в середине мая. За два дня на нарушителей составили 70 протоколов об административных правонарушениях, а также вынесли 16 определений о возбуждении административных расследований, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, на 10 мая уголовных дел по фактам пожаров было 24. А в прошлые годы за весь сезон возбуждали 1-2 дела.

Административный штраф за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в период действия особого противопожарного режима составляет:

– до 60 тысяч рублей для граждан;

– до 110 тысяч рублей для должностных лиц;

– до 2 миллионов рублей для юридических лиц.

Уголовная ответственность может грозить за уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности, если эти действия причинили значительный ущерб. Уголовное наказание может предусматривать:

– штрафы от 300 до 500 тысяч рублей;

– обязательные работы до 480 часов;

– исправительные работы до 2 лет;

– принудительные работы до 4 лет либо лишение свободы на аналогичный срок.

Поджигателям грозит:

– штраф до 1 миллиона рублей;

– лишение свободы до 8 лет со штрафом в размере от 200 до 500 тысяч рублей

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/794849.html

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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