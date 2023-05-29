Количество уголовных дел по фактам лесных пожаров выросло до 37

С начала пожароопасного периода в Свердловской области составлен уже 2151 протокол об административных нарушениях и возбуждено 37 уголовных дел в отношении нарушителей противопожарного режима.
Только в минувшие выходные в рейды выходило почти 500 патрульных групп – в полтора раза больше, чем в середине мая. За два дня на нарушителей составили 70 протоколов об административных правонарушениях, а также вынесли 16 определений о возбуждении административных расследований, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
Напомним, на 10 мая уголовных дел по фактам пожаров было 24. А в прошлые годы за весь сезон возбуждали 1-2 дела.
Административный штраф за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в период действия особого противопожарного режима составляет:
– до 60 тысяч рублей для граждан;
– до 110 тысяч рублей для должностных лиц;
– до 2 миллионов рублей для юридических лиц.
Уголовная ответственность может грозить за уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности, если эти действия причинили значительный ущерб. Уголовное наказание может предусматривать:
– штрафы от 300 до 500 тысяч рублей;
– обязательные работы до 480 часов;
– исправительные работы до 2 лет;
– принудительные работы до 4 лет либо лишение свободы на аналогичный срок.
Поджигателям грозит:
– штраф до 1 миллиона рублей;
– лишение свободы до 8 лет со штрафом в размере от 200 до 500 тысяч рублей
https://newdaynews.ru/ekaterinburg/794849.html
Екатеринбург, Анастасия Истомина
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