Предупреждение о смоге в очередной раз продлили

Синоптики продлили предупреждение о смоге в Свердловской области. Метеоусловия, при которых не рассеиваются вредные примеси в воздухе, сохранятся до 20 часов 3 июня.

Добавим, на этой неделе в регионе будет аномально жарко, местами ожидается до 35 градусов по Цельсию. Жара продержится минимум до 3 июня.

Екатеринбург, Марина Иванова

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