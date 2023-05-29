В Свердловской области объявили предупреждение об аномально жаркой погоде, которая продлится до 3 июня

Синоптики объявили предупреждение об аномальной жаре в Свердловской области. Местами будет до +35 °C. Жара продлится как минимум до 3 июня. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

«Аномально жаркая погода продлится 29 мая – 3 июня в отдельных районах Свердловской области. 29 мая – 1 июня в большинстве районов Свердловской области сохраняется чрезвычайная, местами высокая пожарная опасность (четвертый и пятый класс горимости леса по региональной шкале)», – говорится в сообщении Уральского УГМС.

В ГУ МЧС РФ по Свердловской области рекомендуют соблюдать правила безопасного поведения в условиях аномально жаркой погоды. Лучше всего в пик жары остаться дома. Днем советуют окна держать закрытыми, включать кондиционер. Ночью окна можно открыть. Не забывайте пить больше воды.

Важно – не оставлять детей и животных в припаркованных машинах, даже если вышли ненадолго. Прежде чем садиться в машину, стоявшую на солнце, отройте все окна и двери и при возможности включите кондиционер.

Напомним, ранее синоптики сообщили, что среднесуточные температуры уже сейчас превышают климатическую норму на 7 градусов.

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/796418.html

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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