Ротавирус, конъюнктивит, гепатит: что можно поймать в фонтане

С наступлением жаркой погоды у многих детей, а иногда и у взрослых, возникает желание освежиться в фонтане. Однако лучше этого не делать. Купание в фонтане чревато серьезными заболеваниями и травмами.

Пресс-служба администрации Екатеринбурга со ссылкой на Роспотребнадзор сообщает, что в стоячей воде активно размножаются бактерии. Купание в фонтане может стать причиной острой кишечной или респираторной инфекции, конъюнктивита и даже спровоцировать энтеровирусные, ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А.

Кроме того, дно фонтанов, как правило, скользкое. Поэтому ребенок, который решил там искупаться, может легко поскользнуться и упасть, наткнуться на коммуникации и пораниться.

Третья опасность – электротравма. К городским фонтанам подведены различные коммуникации и подсветки. При выходе техники из строя велика вероятность получить удар током.

Чтобы у ребенка не возникло желания искупаться в фонтане, специалисты советуют избегать прогулок под палящим солнцем в дневное время, а на улицу выходить после 17:00.

Напомним, накануне синоптики объявили предупреждение об аномальной жаре в Свердловской области. Местами будет до +35 °C. Жара продлится как минимум до 3 июня. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»