Площадь лесных пожаров на Урале снова растет

В Свердловской области за сутки удалось потушить 10 лесных пожаров общей площадью почти 400 гектаров, в том числе крупный пожар в Махневском районе площадью более 250 гектаров и возгорание в Верхотурском городском округе. Но несмотря на это общая площадь горящего леса выросла: если накануне сообщалось, что огнем охвачено менее 3000 гектаров, то теперь горит 3600 гектаров.

«Борьбу с огнем ведут более 770 человек, привлечено свыше 120 единиц спецтехники. Угрозы населенным пунктам нет», – добавили в департаменте информационной политики губернатора.

Май в Свердловской области выдался не только жарким, но и весьма засушливым. Синоптики ранее рассказывали, что на Урал идет циклон, несущий дожди, но Свердловскую область он заденет только по касательной.

Екатеринбург, Марина Иванова

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