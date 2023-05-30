На Урале автобус насмерть сбил 9-летнюю девочку (ФОТО)

На Успенском проспекте в Верхней Пышме в ДТП погибла 9-летняя девочка.

Как сообщает пресс-служба свердловского УГИБДД, трагедия случилась накануне в 17:00. Водитель автобуса «Нефаз» 108-го маршрута «Автостанция г. Верхняя Пышма – метро «Машиностроителей» при повороте на Успенский проспект не пропустил девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

Свидетели рассказали, что девочка бежала к пешеходному переходу с мороженым и лимонадом, начала переходить дорогу, увидела автобус, попыталась уйти с проезжей части, но не успела.

Известно, что водитель автобуса имеет стаж вождения 21 год, ранее к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался, в момент аварии был трезв.

Кондуктор рассказала, что видела девочку и окликнула водителя. Но он сам девочку не увидел. Ребенок погиб на месте.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Верхняя Пышма, Елена Владимирова

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