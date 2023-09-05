Дело водителя автобуса, насмерть сбившего школьницу, ушло в суд

В Верхнепышминский суд направлено уголовное дело в отношении водителя автобуса, в ДТП с участием которого погибла 9-летняя девочка.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, 62-летний мужчина – уроженец одной из республик СНГ. Его будут судить по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Его водительский стаж – 21 год, раньше ПДД не нарушал, в момент аварии был трезв.

Напомним, трагедия случилась 29 мая 2023 года в Верхней Пышме. Водитель автобуса «Нефаз» 108-го маршрута при повороте на Успенский проспект не пропустил девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

Свидетели рассказали, что девочка бежала к пешеходному переходу с мороженым и лимонадом, начала переходить дорогу, увидела автобус, попыталась уйти с проезжей части, но не успела.

Кондуктор рассказала, что видела девочку и окликнула водителя. Но он сам девочку не заметил. Ребенок погиб на месте.

Верхняя Пышма, Елена Владимирова

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