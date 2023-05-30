В Краснолесье рабочие заварили крышки люков на дороге (ФОТО)

На улице Академика Вонсовского в Екатеринбурге в минувшие выходные рабочие заварили крышки канализационных люков на проезжей части. Обычно такая практика связана с антитеррористическими мерами перед приездом важных персон. Но в этом случае причина оказалась более прозаичной.

«К нам поступило обращение жителей района о том, что крышки люков гремят, когда по ним проезжают машины. Чтобы не раскапывать проезжую часть для замены, было принято решение заварить крышки. Когда будет проходить плановый ремонт дороги, тогда поменяют люки», – рассказали «Новому Дню» в ВОИС.

Однако временное решение не помогло. Как сообщили агентству жители района, спустя пару дней крышки люков на дороге снова стали брякать.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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