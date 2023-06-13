В Краснолесье громыхающие люки обнесли ограждением (ФОТО)

В Краснолесье продолжается неравная борьба коммунальщиков с громыхающими канализационными люками на проезжей части улицы Академика Вонсовского. Жители района жаловались на шум по ночам, которые издавали крышки, когда по ним проезжали машины. В конце мая работники ВОИС заварили люки, но через пару дней крышки снова стали брякать.

Тогда коммунальщики прибегли к более радикальным мерам. Два особо громких люка заблокировали нехитрой конструкцией: автомобильной шиной с торчащим деревянным ограждением. Из-за того что люки находятся посереди дороги, теперь их стало сложнее объезжать транспорту. Но шум по ночам прекратился, рассказали «Новому Дню» жители близлежащих домов.

Впрочем, горожане не уверены, что самодельного блока люков хватит надолго. Недовольные автомобилисты уже начали убирать ограждения. Ранее в пресс-службе администрации Екатеринбурга отмечали, что замену люков на улице Академика Вонсовского проведут во время планового ремонта дороги.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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