В Камышлове утонул подросток-инвалид

15-летний подросток утонул накануне в реке Пышме в Камышлове, когда пошел купаться с друзьями.

«Трагедия произошла на участке водоема, где резко меняется рельеф дна (становится более глубоким), поэтому очевидцам спасти подростка не удалось, он быстро ушел под воду на большую глубину. Сотрудникам полиции пришлось экстренно вызывать водолазов. Когда тело достали со дна реки, внешних признаков насильственной смерти не имелось. Начальник регионального главка МВД Александр Мешков дал указание территориальному ОВД организовать на водоемах постоянные патрули, которые будут контролировать, чтобы дети не находились на речках без присмотра взрослых», – рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых.

Помощник руководителя СУ СК России по Свердловской области Максим Чалков сообщил, что для определения точной причины гибели ребенка проводится судебно-медицинская экспертиза. Следствие установит причины трагедии.

В пресс-службе прокуратуры уточнили, что мальчик учился в Камышловском училище-интернате для инвалидов.

Камышлов, Елена Владимирова

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