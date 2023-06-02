С начала года в Свердловской области утонули 18 человек

Ранняя весна в Свердловской области привела к росту несчастных случаев на воде.

Об этом рассказал на пресс-конференции заместитель руководителя ГУ МЧС России по Свердловской области Алексей Морозов. «В прошлом году у нас за весь год было 69 происшествий на воде, 59 погибших. На сегодня, начиная с 1 января, – 38 происшествий, 18 погибших. Только за май 13 человек погибло, из них двое детей. Это говорит о том, что климатические условия дают о себе знать. Ранняя весна, ранний прогрев водоемов. В мае много праздников, у людей возникает желание после зимы отдохнуть на природе, в том числе с употреблением алкоголя. Почти 80% случаев (гибели взрослых) связаны с состоянием опьянения. Заходят в воду и не всегда из этой воды возвращаются», – рассказал он.

Дети практически всегда гибнут в результате того, что взрослые оставили их без надзора.

Напомним, 29 мая в реке Пышме в Камышлове утонул 15-летний подросток, который пошел купаться с друзьями. «Трагедия произошла на участке водоема, где резко меняется рельеф дна (становится более глубоким), поэтому очевидцам спасти подростка не удалось, он быстро ушел под воду на большую глубину. Сотрудникам полиции пришлось экстренно вызывать водолазов, – рассказал пресс-секретарь ГУ МВД Валерий Горелых.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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