Под Ревдой утонула 18-летняя девушка

Сегодня ночью в окрестностях Ревды утонула 18-летняя девушка.
Накануне она вместе с компанией друзей приехала отдохнуть в рыбацком поселке. Как сообщает портал «Ревда-инфо», ночью молодые люди вышли на реку на лодке, лодка перевернулась. Друзья девушки спаслись.
В СУ СК России по Свердловской области факт трагедии подтвердили. На место происшествия выехал следователь для установления всех обстоятельств гибели девушки. В ГУ МВД добавили, что ее личность установлена, это жительница Ревды 2005 г.р.
Напомним, с начала года до 1 июня в Свердловской области на воде погибли 18 человек, из них 13 – в мае. Спасатели связывают это с нетипично теплой весной и больших количеством отдыхающих на воде.
Ревда, Елена Владимирова
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