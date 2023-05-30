В мэрии показали, как именно ограничат движение на выезде из Академического в июне (СХЕМА)

С 1 по 30 июня в Академическом ограничат движение всего транспорта по улице Вильгельма де Геннина на участке от Вонсовского до Объездной дороги. Полностью перекрывать выезд из района не планируют, но количество полос сократится.

Участок от улицы Вонсовского Участок перед Объездной дорогой

Судя по схеме организации дорожного движения, которую предоставили «Новому Дню» в мэрии Екатеринбурга, на улице Вильгельма де Геннина количество полос уменьшится до двух в каждую сторону. До улицы Вонсовского автомобили будут ехать в три ряда, затем будет участок сужения. Аналогично – в обратном направлении от Объездной дороги. Для пешеходов установят информационные щиты, предупреждающие о дорожных работах. Напомним, с 1 по 30 июня на данном отрезке дороги продолжатся работы по строительству трамвайной ветки в Академический.

Ситуацию осложняет то, что до 20 июня останется закрытой четная сторона улицы Серафимы Дерябиной в районе улицы Зоологической. Там и сейчас в часы пик наблюдаются пробки.

Кроме того, с 1 по 30 июня будет закрыт отрезок улицы Краснолесья: от дома № 125 до пересечения с улицей Вильгельма де Геннина. Из-за этого изменится схема движения автобусов № 014, 070, 59 в обоих направлениях. Они будут объезжать перекрытие по улицам Шаманова и Мехренцева.

Строители просят с пониманием относиться к перекрытиям, поскольку без них невозможно выполнить необходимые работы по прокладке трамвайных путей и коммуникаций. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов ранее сообщил, что к осени строительство линии планируется завершить.

«Очень надеемся, что к концу года мы уже поедем в Академический на трамвае. Это очень серьезно разгрузит пассажиропоток», – отметил Алексей Орлов.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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