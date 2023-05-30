Пропавшую на Урале женщину нашли в Волчихинском водохранилище (ФОТО)

В Волчихинском водохранилище найдено тело женщины, которая пропала несколько дней назад.

Как сообщил помощник руководителя СУ СК России по Свердловской области Максим Чалков, об исчезновении 52-летней жительницы Первоуральска на днях сообщили в полицию ее родные. Сегодня тело пропавшей обнаружено в водоеме. Для определения точной причины смерти погибшей будет проведена судебно-медицинская экспертиза. По итогам проверочных мероприятий следователем СКР будет принято процессуальное решение. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых прокомментировал: «По предварительным данным, эта история не носит криминальный характер. Следов насильственной смерти при осмотре тела не обнаружено. Нашли женщину на Волчихинском водохранилище, недалеко от станции Флюс, примерно в 2,5 метрах от берега, на приличной глубине. Представителям МВД пришлось прибегнуть к помощи водолазов. Поисковым мероприятиям дан отбой. Искренние соболезнования родным и близким погибшей».

Напомним, накануне в реке Пышме на территории Камышлова утонул 15-летний воспитанник интерната для детей-инвалидов, который пошел купаться с друзьями. Он случайно зашел на глубину, а друзья не смогли его спасти.

Первоуральск, Елена Владимирова

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