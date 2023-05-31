Расходы на власть Екатеринбурга увеличатся на 280 миллионов рублей

В бюджете Екатеринбурга вырастут расходы на зарплаты главы города, чиновников, депутатов и рядовых сотрудников мэрии.

Как сообщила начальник финансового департамента Анна Турунцева на заседании комиссии по местному самоуправлению городской думы, затраты по бюджетному разделу «Общегосударственные вопросы» предлагается увеличить на 280 миллионов рублей, или на 6%.

В эту сумму входят средства, предусмотренные на повышение зарплат чиновников и депутатов – 149 миллионов рублей. Такое решение приняла Екатеринбургская дума в марте этого года. Еще 45 миллионов рублей будет направлено на повышение оплаты труда рядовых сотрудников мэрии: младших специалистов, водителей, уборщиков. Также в бюджете запланированы дополнительные 43 миллиона рублей на проведение ремонта в муниципальных помещениях и 12,2 миллиона рублей на закупку мебели и материально-технических средств для бюджетных учреждений.

С учетом корректировки бюджета общие расходы на власть Екатеринбурга составят 4,896 миллиарда рублей. Депутаты комиссии одобрили проект единогласно.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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