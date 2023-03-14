В Екатеринбурге повысили зарплаты мэру, чиновникам и трем депутатам

Екатеринбургская дума большинством голосов одобрила повышение оплаты труда мэра Алексея Орлова и городских чиновников. Новое положение коснется порядка 2 тысяч муниципальных служащих. В администрации Екатеринбурга заявили, что решение о повышении зарплат не приведет к секвестированию других расходов, несмотря на то что на 2023 год сверстан дефицитный бюджет.

Как пояснила начальник финансового департамента Анна Турунцева, общая сумма дополнительных затрат на повышение оплаты труда чиновников станет известна во время летней корректировки казны. Депутат Константин Киселев посчитал, что содержание одного муниципального служащего в год обходится в 1 миллион рублей, и если в среднем зарплаты повысятся на 5%, то необходимо изыскать в бюджете еще 100 миллионов рублей на выполнение нового положения.

«Мне поступает информация из муниципальных учреждений, что есть указания экономить на расходах. Я все понимаю с текущим бюджетом. Но если есть деньги на повышение зарплаты, то почему бы тогда не увеличить расходы на образование, культуру? Если администрация летом начнет секвестировать социальные расходы, я с вас это спрошу», – пригрозил депутат, хотя позднее проголосовал за проект решения.

Анна Турунцева в ответ заметила, что мэрия ни разу не вносила в думу корректировку бюджета с секвестром и не планирует делать это в текущем году.

Депутаты от КПРФ предложили другой вариант: оставить повышение оплаты труда рядовым чиновникам и исключить премиальные надбавки занимающим руководящие должности. Остальные тут же обвинили коммунистов в пиаре. «Руководитель полуторамиллионного города – это штучный товар! Не надо тут классовую ненависть разводить», – крикнул с места депутат Владимир Крицкий. В итоге на голосовании поправки КПРФ не прошли.

Его коллега Дмитрий Сергин заявил, что сегодня речь идет о повышении зарплаты не конкретным персонам, а должностным лицам. «Когда в 2018 году мы впервые рассматривали проект повышения зарплат в администрации, я был против. Но сегодня команда администрации другая, и она показывает эффективность», – заявил избранник.

На общем голосовании решение о повышении зарплат в мэрии поддержали 29 депутатов, двое выступили против, один воздержался.

Как уже сообщал «Новый День», согласно документу, зарплата главы Екатеринбурга Алексея Орлова увеличится с 191 706 до 217 266 рублей (на 13%). Также вырастет общий объем средств, заложенных в бюджете на выплату надбавок мэру, с 2,8 миллиона до 3,1 миллиона рублей в год.

Кроме того, повышается размер ежемесячных надбавок к окладам рядовых чиновников (чем выше классный чин, тем больше надбавка). Так, заместителю мэра, руководителю аппарата администрации и главам районов полагается ежемесячно доплачивать от 7,5 до 8,2 тысячи рублей, начальникам отделов и комитетов – от 5,6 до 6,6 тысячи.

Помимо этого, в новом положении учитывается повышение оплаты труда председателя Екатеринбургской думы Игоря Володина – до 170 тысяч рублей, заместителя председателя думы Виктора Тестова – до 128 тысяч рублей и депутата, работающего на постоянной основе, Иры Овчинниковой – до 100 тысяч рублей. Также в документе прописывается рост ежемесячных надбавок для главы муниципальной счетной палаты Александра Гетманчука, его заместителя и аудиторов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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