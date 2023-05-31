Мэр Екатеринбурга пообещал, что школу на Рощинской сдадут в 2024 году

Строительство школы на улице Рощинской, которую уже много лет ждут жители Уктуса, начнется в июне. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал, что объект сдадут в 2024 году.

«Строительство школы на Рощинской начнется уже в июне! Определен подрядчик на строительство долгожданной, самой большой школы на Уктусе по адресу Рощинская, 25. Огромное здание со стадионом вместит 1500 учеников. Работы начнутся в июне, а закончить проект планируем уже в следующем году», – написал Алексей Орлов в своем официальном телеграм-канале. Хотя контрактом предусмотрена возможность строительства школы до августа 2025 года.

Как ранее писал «Новый День», подрядчик получит 2,7 миллиарда рублей. Здание школы будет поделено на несколько блоков: начальная школа, средние и старшие классы, блок, где находятся столовая, библиотека, спортзал. Предполагаются мультимедийный зал, зоны рекреации, кабинеты для кружков и творчества, тренажерный зал. Ранее в мэрии сообщали, что в школе будут обучаться 600 первоклассников, 759 учеников среднего звена и 150 старшеклассников, в классах будет максимум по 30 детей. Эту школу на Уктусе ждали много лет, имеющаяся 131-я школа давно переполнена.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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