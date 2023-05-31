Жители пострадавших от пожара районов смогут получить землю бесплатно

Жители пострадавших от пожаров территорий, Сосьвинского городского округа и Махневского муниципального образования смогут получить в бесплатное пользование земельный участок для строительства частного дома или под ведение подсобного хозяйства. Соответствующий законопроект уже внесен в заксобрание и будет рассмотрен на ближайшем пленарном заседании. В пояснительной записке, опубликованной на сайте заксо, указано, что речь идет об участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности. О предоставлении такой меры поддержки попросили органы местного самоуправления Сосьвы и Махнево.

Напомним, на прошлом заседании депутаты приняли поправку в региональный закон о материальной помощи отдельным категориям граждан. Теперь власти будут помогать людям, потерявшим в пожаре жилье, в котором они фактически проживали, а не были зарегистрированы.

Как уже сообщал «Новый День», в конце апреля только в Сосьве сгорело более ста жилых домов. Также крупные пожары произошли в поселке Таежном Махневского МО и в деревне Неустроева Ирбитского района. Людям, потерявшим жилье, обещали выплатить компенсацию за утраченное имущество – до 100 тысяч рублей на человека. На выплаты выделят 95 миллионов рублей из резервного фонда Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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