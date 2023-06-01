В Екатеринбурге вырос спрос на очки с диоптриями. Это следствие дефицита контактных линз. Американские и ирландские производители прекратили поставки в Россию, на рынке представлены только отечественные, китайские и японские образцы. Однако не все из них могут заменить ушедшие с рынка линзы.

«Популярные линзы Acuvue, Dailies Total в основном силикон-гидрогелевые. Этот материал лучше держит форму и лучше пропускает кислород, что важно для многих людей. Японские линзы, которые остались на рынке, тоже отличные, но они гидрогелевые, они лучше держат влагу, но они тоньше, их сложнее надевать, и проницаемость кислорода у них ниже – их не рекомендуется носить больше 8-10 часов, поэтому они подходят не для всех», – объяснили «Новому Дню» в одной из сети городских оптик.

Там же рассказали, что люди стали чаще переходить на очки. «У нас за последние две недели существенно вырос спрос на изготовление очков с диоптриями от тех клиентов, кто прежде покупали линзы. Еще от части из них слышим, что многие задумались теперь о лазерной коррекции зрения», – добавили специалисты.

Напомним, Минпромторг России собирается дополнить список товаров для параллельного импорта контактными линзами брендов Johnson & Johnson, Alcon Laboratories Inc. и Bausch & Lomb.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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