Минпромторг решил внести контактные линзы в перечень параллельного импорта

Минпромторг России в течение двух недель внесет в список товаров для параллельного импорта контактные линзы брендов Johnson & Johnson, Alcon Laboratories Inc. и Bausch & Lomb. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как отметили в министерстве, эта мера будет превентивной, направленной на безусловное обеспечение этой продукцией российского рынка, учитывая, что в условиях новых санкций практика выдачи экспортных лицензий на эти товары еще не сформировалась.

«В дальнейшем, при сохранении официальных поставок данная продукция может быть исключена из перечня», – добавили в Минпромторге (цитата по «Прайм»).

Накануне министерство сообщило, что другие страны, помимо США, не планируют прекращать поставки контактных линз в Россию.

Ранее американская компания Johnson & Johnson предупредила партнеров в России о приостановке импорта контактных линз под брендами Acuvue Oasys и True Eyes в страну. Это произошло после того, как США на прошлой неделе ввели новые ограничительные меры на ввоз товаров в Россию. В список товаров, для экспорта и реэкспорта которых в Россию и Белоруссию потребуются лицензии, в том числе попали контактные линзы.

В свою очередь Минпромторг РФ пообещал включить контактные линзы в перечень параллельного импорта, если продукция иностранных брендов в этом сегменте перестанет поступать в Россию.

Москва, Наталья Петрова

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