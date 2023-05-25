«Дефицита не будет»: дистрибьюторы оценили ситуацию на рынке контактных линз

Дистрибьюторы не ожидают дефицита контактных линз после приостановки поставок от компании Johnson&Johnson, заявил директор компании «Протек» Дмитрий Погребинский.

Он напомнил, что на российским рынке работают несколько иностранных компаний. Нишу после ухода одного из производителей быстро заполнят.

«Есть много аналогов, и проблем с контактными линзами в стране не будет. Дефицита не прогнозируется. Даже если Johnson & Johnson по какой-то причине, логистической или какой-то еще, перестанет поставлять контактные линзы, есть другие компании, которые поставляют», – сказал Погребинский в беседе с «Интерфаксом».

Американская компания Johnson&Johnson поставляет в Россию контактные линзы под брендами Acuvue Oasys и True Eyes. Фирма предупредила партнеров о приостановке поставок линз в Россию.

Минпромторг РФ пообещал включить контактные линзы в перечень параллельного импорта, если продукция иностранных брендов в этом сегменте перестанет поступать в Россию.

Москва, Наталья Рязанова

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