Минпромторг включит контактные линзы в параллельный импорт в случае дефицита

Контактные линзы будут включены в перечень параллельного импорта в случае прекращения поставок продукции иностранных брендов в Россию. Об этом заявили в пресс-службе Минпромторга РФ.

Ведомство оперативно рассмотрит вопрос включения контактных линз в список для параллельного импорта при развитии ситуации с поставками иностранной продукции по такому сценарию, передает ТАСС.

На прошлой неделе США ввели новые ограничительные меры на ввоз товаров в Россию. В список товаров, для экспорта и реэкспорта которых в Россию и Белоруссию потребуются лицензии, в том числе попали контактные линзы.

На этом фоне, по информации «Коммерсант FM», поставщики товаров Johnson & Johnson стали рассылать салонам оптики уведомления о приостановке импорта. Американская компания выпускает линзы под брендами Acuvue Oasys и True Eyes. Стоимость продукции американских брендов, как пишут некоторые телеграм-каналы, выросла в полтора раза. Ряд владельцев сетей оптики заявили о дефиците некоторых позиций.

Москва, Наталья Петрова

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