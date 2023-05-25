Росздравнадзор: Дефицита контактных линз в России – нет

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в четверг, 25 мая, сообщила, что, несмотря на решение компании Johnson & Johnson вывести из ассортимента одно наименование контактных линз, дефицита этого медицинского изделия в России нет.

В сообщение в Telegram-канале ведомства говорится: «Признака дефицита медицинского изделия «Контактные линзы» в Российской Федерации не зафиксировано. В октябре прошлого года J&J уведомила Росздравнадзор о запланированном выводе из ассортимента медицинского изделия «Линзы контактные 1-Day Acuvue ТruЕуе with Hydraclear 1», при этом его поставки продолжались до конца первого квартала 2023 года. Уход с российского рынка именно этих контактных линз никак не отразится на удовлетворении спроса пациентов, нуждающихся в линзах».

«В настоящее время в государственном реестре медицинских изделий содержатся сведения о 134 наименованиях контактных линз, 13 из которых производятся, в том числе и компанией Johnson & Johnson», – отметили в Росздравнадзоре.

Как сообщалось ранее, американская компания Johnson&Johnson поставляет в Россию контактные линзы под брендами Acuvue Oasys и True Eyes. Фирма предупредила партнеров о приостановке поставок линз в Россию.

Со своей стороны минпромторг РФ пообещал включить контактные линзы в перечень параллельного импорта, если продукция иностранных брендов в этом сегменте перестанет поступать в Россию.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»