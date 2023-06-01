Улицу Ельцина предложили переименовать в Петровский проспект

Зампредседателя Общественной палаты Екатеринбурга Сергей Черкасов предложил присвоить название «Петровский проспект» улице Бориса Ельцина (бывшая улица 9 Января), а также дать имена Петра и его супруги Екатерины городским скверам и набережным Исети.

«Я озвучу вам четыре предложения. Первое. Назвать именем Петра I Исторический сквер. Там никто не прописан, никому не придется бегать менять паспорт, ругать мэрию и общественную палату заодно. Второе – назвать именем Екатерины I дендропарк. Тоже ни одному человеку не придется бегать менять свидетельства о собственности на квартиру. Третье предложение – назвать правый берег реки Исети от Челюскинцев до площади именем Петра, а левый – именем Екатерины. И четвертое: назвать улицу 9 Января, которая была переименована в улицу Бориса Ельцина, именем Петра I», – предложил он. Общественник добавил, что по данным соцопросов, граждан, которые положительно оценивают историческую роль Ельцина, меньше, чем тех, кто положительно относится к Петру.

Председатель ОП Яков Силин отметил: «Это предварительное обсуждение. Есть внутренняя инициатива. Если решим, что действительно находим смысл в переименовании, то выйдем с инициативой в администрацию города».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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