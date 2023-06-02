«Лучше переименовать проспект Ленина!» – политологи об идее присвоить улице Ельцина имя Петра I

Политологи скептически отнеслись к предложению переименовать улицу Бориса Ельцина в Петровский проспект. По их мнению, и первый президент, и первый император достойны того, чтобы их имена были увековечены на карте города.

«Идея в определенном смысле хайповая. Но надо учитывать, что улица Ельцина не такая уж большая. Я лично считаю, что к 300-летию Екатеринбурга было бы очень уместно назвать именем Петра один из центральных проспектов. Екатеринбург – младший брат Санкт-Петербурга. Идея Петра поставить здесь форпост на пути в Азию была прекрасной. Меня удивляет, почему в честь Петра в городе до сих пор ничего не названо. Думаю, можно было бы переименовать проспект Ленина. Ленин не имеет к нашему городу никакого отношения. Он даже не спал здесь в гостинице, как Чехов, не читал стихов, как Маяковский», – отмечает профессор кафедры политических наук департамента социологии и политологии УрФУ Анатолий Гагарин. Кроме того, считает эксперт, городу необходим проспект, названный в честь святой Екатерины, ведь она считается покровительницей наук, знания, ремесел и горного дела – всего того, чем славится Екатеринбург.

Политолог Сергей Мошкин считает, что в предложении переименовать улицу Ельцина в Петровскую определенно есть политический аспект. Но эксперт сомневается, что это будет реализовано. «Мнение свердловчан о Ельцине противоречиво. Кто-то считает его вдохновителем реформ, олицетворением надежды на преобразование, а кто-то – предателем. Но в контексте наездов на Ельцин-центр со стороны Михалкова и Соловьева мнение оказалось консолидированным. Большинство выступает за его сохранение. А теперь представьте, что переименование состоится. Тогда у нас Ельцин-центр будет стоять на Петровском проспекте? Видимо, тогда встанет вопрос о том, чтобы и его переименовать. Так что думаю, идея дальнейшего развития не получит. В то же время стоит понимать, что любое переименование имеет исторический контекст. Если оно инициировано государством, значит, оно навязывает свою концепцию истории. Еще лет 10-15 было бы сложно представить такое предложение. А если Ельцин больше не герой, то неудивительно, что появляются подобные инициативы».

Президент «Минченко консалтинг» Евгений Минченко считает, что в Екатеринбурге должны быть улицы и в честь Ельцина, и в честь Петра. «Борис Николаевич, как бы к нему ни относиться, видный государственный деятель, первый президент Российской Федерации. И улица Ельцина в Екатеринбурге должна быть», – сказал он.

Напомним, накануне зампредседателя Общественной палаты Екатеринбурга Сергей Черкасов предложил присвоить название «Петровский проспект» улице Бориса Ельцина (бывшая улица 9 Января), а также дать имена Петра и его супруги Екатерины городским скверам и набережным Исети.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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