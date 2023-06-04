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Воскресенье, 4 июня 2023, 18:57 мск

Новости Екатеринбург

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Погиб экс-начальник ГИБДД Демин

Бывший начальник Свердловской Госавтоинспекции Юрий Демин погиб сегодня в результате несчастного случая. Во время ремонта в своем доме он упал со строительных лесов на уровне второго этажа, сообщили «Новому Дню» источники, близкие к экс-главе ГИБДД.

Редакция выражает соболезнования родным и близким.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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