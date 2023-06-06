Прощание с полковником Юрием Деминым пройдет в Ново-Тихвинском монастыре

Стало известно, где состоится прощание с бывшим начальником УГИБДД Свердловской области полковником Юрием Деминым.

Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД Валерий Горелых, панихида пройдет завтра, 7 июня, в церкви Ново-Тихвинского женского монастыря в Зеленой Роще. Время будет объявлено дополнительно.

Затем полковника похоронят на Широкореченском кладбище с воинскими почестями.

Напомним, бывший начальник Свердловской Госавтоинспекции Юрий Демин погиб 4 июня в результате несчастного случая. Во время ремонта в своем доме он упал со строительных лесов на уровне второго этажа.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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