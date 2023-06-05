Банки запустили акцию по приему мелочи: до конца июня обменять монеты можно без комиссии

В Свердловской области банки до конца июня будут принимать мелкие монеты от населения без комиссии. Их можно зачислить на свой счет либо обменять на купюры. За часть сдаваемой мелочи в некоторых банках можно получить памятные монеты.

«Люди часто не хотят «мелочиться» и в ежедневных расчетах предпочитают металлическим деньгам бумажные. Полученные на сдачу монеты многие больше не используют, возможно, хранят дома в копилках. Сейчас на каждого жителя страны приходится в среднем по 482 монеты. Акция, которую инициировало Уральское ГУ Банка России, призвана вернуть их в оборот, поскольку организации торговли остро нуждаются в разменных деньгах», – сообщил заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Максим Артемьев.

Акция пройдет до конца июня 2023 года в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Первоуральске. В этом году к ней присоединились 15 банков.

Кстати, во время подобной акции в 2019 году уральцы принесли в банки более 630 тысяч монет на общую сумму 1,9 миллиона рублей. Вес сданной мелочи превысил две тонны.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»