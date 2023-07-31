Свердловчане сдали в банки 4 тонны мелочи на общую сумму 3,3 миллиона рублей

Жители Свердловской области за месяц принесли в банки 4 тонны железных монет на сумму 3,3 миллиона рублей. Взамен банки выдавали бумажные купюры, либо зачисляли деньги на счет. В среднем каждый участник акции получил 3 тысячи рублей.

Чаще всего жители сдавали в банки монеты двух номиналов – 10 копеек и 10 рублей, их принесли почти 500 тысяч штук на сумму 2,4 миллиона рублей, – рассказали в пресс-службе Уральского ГУ Банка России. Реже всего свердловчане складывают в копилки пятикопеечные монетки, их сдали около 55 тысяч штук на 2,8 тысячи рублей. Однокопеечных монет принесли в банки в два раза больше – почти 120 тысяч штук на сумму 1,2 тысячи рублей.

«В мелочи нуждается множество организаций – магазины и кассы, где принимаются платежи любого рода, им важно, чтобы вовремя восполнялись недостающие номиналы, даже самые мелкие. Возвращение монет в оборот позволяет это сделать», – рассказал заместитель начальника управления наличного денежного обращения Уральского ГУ Банка России Денис Семавин.

Напомним, акция проходила в течение месяца в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Первоуральске. В этом году к ней присоединились 14 банков. В прошлый раз подобная акция проходила в 2019 году. Тогда жители сдали более 630 тысяч монет на сумму около двух миллионов рублей. Общий вес железных денег составил более двух тонн.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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