В Екатеринбурге пройдут чтения Пушкина

В Екатеринбурге пройдет марафон «Он победил и время, и пространство», посвященный дню рождению Александра Пушкина. Мероприятие уже стало традиционным – каждый год в этот день тысячи любителей поэзии собираются у Храма-на-Крови, чтобы продекламировать его стихи.

Марафон начнется в 12:00, принятие участие в нем могут все желающие, но для участия в чтениях надо зарегистрироваться по телефону: 371-71-57. Завтра стихи Пушкина публично прочтут политики, священники, артисты, спортсмены, ветераны боевых действий, врачи, педагоги и многие другие. Праздник поддерживает Фонд святой Екатерины.

«Александр Сергеевич Пушкин – центральная фигура русской цивилизации, как сказал другой классик: «Пушкин – наше все!». Его нельзя отменить, его нельзя не любить, его, как солнце, нельзя не заметить… даже если ты не любишь солнце. Для нас 6 июня не просто поэтический день, день русской словесности, для нас это день, в котором мы черпаем вдохновение для того, чтобы жить дальше и гордиться своей страной. Только в России мог родиться Александр Пушкин, и мы счастливы, что причастны по крови к этому величайшему гению человеческой истории», – комментирует событие старший священник Храма на Крови Максим Миняйло.

В этот же день в культурно-просветительском центре «Царский» состоится концерт Театра Слова «Слух обо мне пройдет по всей Руси Великой!», посвященный дню рождения Александра Пушкина.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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