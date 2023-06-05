Федерация забирает у Свердловской области 20 млн

Свердловская область лишилась права на субсидию в 20 млн рублей, которую выделял ранее федеральный бюджет на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов. Об этом говорится в документе за подписью главы правительства РФ Михаила Мишустина.

Точная причина, по которой регион лишили бюджета, неизвестна, однако в кабмине уточнили, что Свердловская область оказалась в числе субъектов, у которых возникли сложности с подготовкой, согласованием и реализацией проектов рекультивации. Кроме Среднего Урала деньги забрали у Краснодарского края, Бурятии, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Саратовской областей.

Напротив, дополнительное финансирование получили Алтайский и Пермский край, Вологодская, Архангельская и Ивановская области, Севастополь.

«Новый День» направил запрос в министерство природных ресурсов Свердловской области с просьбой пояснить, какие именно трудности возникли у региона. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»