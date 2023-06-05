В минэкологии объяснили, почему правительство забрало 20 млн, которые собирались потратить на ликвидацию свалок

В министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области объяснили, почему федеральные власти забрали у региона субсидию в 20 млн рублей, выделенную на ликвидацию несанкционированных свалок. Там сообщили, что деньги направлялись не на устранение незаконного объекта, как сказано в распоряжении за подписью Михаила Мишустина, а на рекультивацию старой свалки в Арамили. По версии министерства, работы были выполнены быстрее и дешевле, поэтому минэкологии сэкономило федеральному бюджету 20 млн – и сумму вернули в казну государства.

«Работы по рекультивации свалки были завершены досрочно в течение 2022 года вместо запланированных двух лет. Неизрасходованные в результате образовавшейся экономии средства были возвращены в бюджет Российской Федерации, так как субсидия предоставлялась адресно, именно на рекультивацию свалки бытовых и промышленных отходов в Арамили», – сообщили там. В середине мая этого года чиновники областного правительства высадили на бывшей свалке деревья и кусты. Перед этим подрядчик утрамбовал копившийся десятилетиями мусор, закрыл его защитным слоем, устроил систему отвода газа и засеял площадку разнотравьем. Через два года территорию введут в оборот, скорее всего, на этом месте устроят парк или другую рекреационную зону.

Ранее был опубликован документ за подписью главы правительства РФ Михаила Мишустина, в котором Свердловская область оказалась в числе субъектов, у которых возникли сложности с подготовкой, согласованием и реализацией проектов рекультивации, и по этой причине у региона забрали 20 млн.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»