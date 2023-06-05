В Екатеринбурге не вырос спрос на антидроновые ружья

В Екатеринбурге не наблюдается увеличения спроса на антидроновые ружья. Об этом РИА «Новый День», сообщили в магазине, который занимается продажей глушилок.

Впрочем, обычные граждане подобную технику приобрести не смогут, так как подобное оборудование реализуют только юрлицам, а доставляют антидроновые ружья из Москвы. Напомним, на прошлой неделе в столице страны резко вырос спрос на эту технику после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов.

Екатеринбург, Владислав Тринько

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»