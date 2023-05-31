Продажи антидроновых ружей подскочили в Москве

Продажи антидроновых ружей резко подскочили в Москве после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на столицу, предпринятой 30 мая. Об этом со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщает ТАСС.

«Вчера, 30 мая, был всплеск по продажам антидроновых систем. В основном брали ружья», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что цены на антидроновые ружья стартуют с 1,5 млн рублей.

«Спрос на средства противодействия дронам действительно увеличился. Больше всего спросом пользуются антидроновые ружья», – подтвердили в компании Detector Systems, занимающейся продажей средств противодействия дронам, в ответ на вопрос о спросе на такие устройства после атаки БПЛА на Москву.

В ряде других компаний-производителей не стали комментировать информацию о спросе на антидроновые ружья.

В России есть несколько компаний, которые производят системы для борьбы с дронами. В частности, холдинг «Росэлектроника» производит противодронные ружья «Пищаль-Про» и «Днепр», переносной комплекс всенаправленного действия «Купол» и системы подавления «СЕРП-ВС5», способной защищать как мобильные, так и стационарные объекты. Концерн «Калашников» в свою очередь выпускает антидроновое ружье REX, а компания «Лаборатория ППШ» – антидроновое ружье ЛПД-802.

Как отметил военный обозреватель Виктор Литовкин, гражданскому населению не следует самостоятельно применять антидроновые ружья против БПЛА, так как сбитый беспилотник может упасть в непосредственной близости от человека, что создаст угрозу его жизни.

Украинские беспилотники атаковали Москву и Подмосковье 30 мая утром. По данным минобороны РФ, в атаке задействовали восемь аппаратов, пять из них были сбиты, остальные три – подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. За медицинской помощью в Москве обратились два человека, госпитализация им не потребовалась. Ряд зданий получили незначительные повреждения.

Москва, Андрей Дорофеев

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