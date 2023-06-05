Отдыхающие пили и хулиганили: полиция отчиталась о рейдах по пляжам Екатеринбурга (ФОТО)

В прошедшие жаркие выходные сотрудники полиции Екатеринбурга провели рейды по любимым местам отдыха горожан на берегах водоемов. За административные нарушения наказаны почти 100 человек. «3 и 4 июня в ходе рейдов правоохранителями составлено 92 административных протокола за различные нарушения. Основную массу составило распитие алкоголя в общественном месте (59 протоколов), 15 граждан привлечены за мелкое хулиганство, 6 законных представителей – по ст. 5.35 за неисполнение родительских обязанностей. Кроме того, проверяющими выявлены нарушения пожарной безопасности, связанных с разведением открытого огня», – рассказали в пресс-службе УМВД Екатеринбурга.

Как уже сообщал «Новый День», с 1 по 31 мая в Свердловской области утонули 13 человек, из них двое детей. «Это говорит о том, что климатические условия дают о себе знать. Ранняя весна, ранний прогрев водоемов. В мае много праздников, у людей возникает желание после зимы отдохнуть на природе, в том числе с употреблением алкоголя. Почти 80% случаев (гибели взрослых) связаны с состоянием опьянения. Заходят в воду и не всегда из этой воды возвращаются», – рассказал на прошлой неделе замначальника ГУ МЧС Алексей Морозов. Он также подчеркнул, что дети практически всегда гибнут в результате того, что взрослые оставили их без надзора.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»