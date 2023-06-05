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Понедельник, 5 июня 2023, 15:38 мск

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Глава Каменского района остался на свободе. Его допросили как свидетеля

Глава администрации Каменского района Сергей Белоусов вернулся на свое рабочее место.

В администрации муниципалитета сообщают, что в пятницу на рабочем месте главы сотрудники полиции проводили обыски, позже Сергей Белоусов был допрошен в качестве свидетеля. Однако сейчас он продолжает работать.

Напомним, 2 июня в администрацию района пришли силовики. Они провели обыски, а самого Белоусова доставили с следственный отдел для допроса. По данным источников «Нового Дня», речь может идти о получении взятки.

В тот же день областное отделение «Единой России» сообщило, что членство Белоусова в партии будет приостановлено. «В связи с проходящими следственными мероприятиями и возможным возбуждением уголовного дела в отношении главы Каменского городского округа Сергея Белоусова в соответствии с пунктом 4.4.4. Устава Партии членство в партии будет приостановлено на ближайшем местном политсовете», – сообщили в партии.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

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