Уходит в отставку уральский мэр, в кабинете которого прошли обыски

Глава администрации Каменского района Сергей Белоусов написал заявление об отставке по собственному желанию.
Как сообщила «Новому Дню» председатель местной думы Галина Лисицына, в ближайшие дни депутаты рассмотрят это заявление в соответствии с регламентом. Затем будет объявлен конкурс по отбору кандидатов на пост главы.
Напомним, в начале июне этого года на рабочем месте главы прошли обыски, позже Сергей Белоусов был допрошен в качестве свидетеля. По данным источников «Нового Дня», речь могла идти о получении взятки.
Каменск-Уральский, Елена Владимирова
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