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Четверг, 21 сентября 2023, 17:08 мск

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Мэр, которым интересуются силовики, окончательно покинул свой пост

Сегодня депутаты думы Каменского района проголосовали за досрочное прекращение полномочий главы муниципалитета Сергея Белоусова. Напомним, в начале июня этого года на рабочем месте главы прошли обыски, позже Сергей Белоусов был допрошен в качестве свидетеля. По данным источников «Нового Дня», речь могла идти о получении взятки.

При этом Белоусов настаивает, что в отставку его никто не отправлял. «Решение о досрочном прекращении принято мной исключительно по собственному желанию. Исполняющим обязанности Главы Каменского городского округа решением Думы назначен Алексей Юрьевич Кошкаров (заместитель главы)», – написал он в своем телеграм-канале.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

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