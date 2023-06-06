Жителям Свердловской области разрешили посещать некоторые парки

В Свердловской области смягчили запрет на посещение особо охраняемых природных территорий. Как сообщили в департаменте информполитики губернатора, с сегодняшнего дня открыты для посетителей природные парки «Оленьи ручьи», «Река Чусовая», «Бажовские места», «Заказник Режевской». Но есть условие – заходить туда могут группы в сопровождении экскурсовода и сотрудника парка, который отвечает за соблюдение мер пожарной безопасности.

С 5 мая в Свердловской области по указу губернатора был введен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. С 15 апреля на территории Свердловской области действует особый противопожарный режим. Регион стал лидером по общей площади горящего леса на территории России. Причем буквально накануне, 5 июня, Авиалесоохрана сообщила, что в Свердловскую область отправились 50 авиапожарных из Республики Бурятия, в дополнение к уже работающим тут 337 авиапожарных Федеральной Авиалесоохраны, Авиалесоохраны Архангельской, Иркутской областей и Пермского края.

Екатеринбург, Марина Иванова

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