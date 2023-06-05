В Свердловскую область и Югру перебрасывают дополнительные силы Авиалесоохраны

В Свердловской области и ХМАО-Югре, где сейчас складывается наиболее сложная обстановка с природными пожарами, полным ходом идет наращивание федеральных и региональных сил Авиалесоохраны для тушения лесных пожаров.

Как сообщает пресс-служба ведомства, скоро в Свердловскую область прибудут 50 авиапожарных из Республики Бурятии, а в Югру дополнительно перебросят силы федерального резерва Авиалесоохраны.

На сегодняшний день в Свердловской области уже работают 337 авиапожарных федеральной Авиалесоохраны, Авиалесоохраны Архангельской, Иркутской областей и Пермского края.

В Югре сейчас находятся 100 авиапожарных федеральной Авиалесоохраны, Авиалесоохраны Республики Карелия и Мурманской области. Дополнительно запланирована переброска авипожарных федерального резерва Авиалесоохраны, оказавших действенную помощь в локализации и ликвидации пожаров в Курганской области.

За прошедшие сутки в Свердловской области и Ханты-Мансийском автономном округе лесопожарными службами и привлеченными лицами ликвидировано 23 лесных пожара на площади, пройденной огнем, в 8,2 тыс. га, в том числе 13 «грозовых» пожаров.

«Тушение пожаров осложняют ветровая нагрузка с порывами ветра до 20-25 м/с, наличие местами болотистой местности, а также отсутствие осадков. Кроме того, наблюдается высокая грозовая активность, в результате которой возникают новые пожары», – отметили в Авиалесоохране.

Екатеринбург, Ханты-Мансийск, Елена Владимирова

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