Площадь лесных пожаров на Урале снизилась вдвое

В Свердловскую область пришло похолодание, и ситуация с природными пожарами начала улучшаться. За сутки в два раза снизилась площадь горящего леса. К 8 утра сегодняшнего дня горит 2000 гектаров. В регионе действуют 20 природных пожаров, из них 7 – на площади 312 га – локализованы и не распространяются. Угрозы населенным пунктам нет.

В департаменте информационной политики губернатора уточнили, что удалось потушить очаги в Гарях, Махнево, Таборах, Верхней Салде, Верхней Пышме и в Горноуральском городском округе.

Между тем, накануне стало известно, что в регион перебрасывают дополнительные силы, бороться с лесными пожарами будут авиапожарные из Бурятии. В Свердловской области уже работают 337 авиапожарных федеральной Авиалесоохраны, Авиалесоохраны Архангельской, Иркутской областей и Пермского края.

Екатеринбург, Марина Иванова

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