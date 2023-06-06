Власти Екатеринбурга рассказали, когда построят детсад и школу в микрорайоне «Изумрудный бор»

В активно застраивающемся жилом районе «Изумрудный бор» на севере Екатеринбурга в этом году начнется строительство детского сада на 300 мест. На объект выделят 91 миллион рублей из бюджета, сообщила на заседании думы начальник финансового департамента мэрии Анна Турунцева.

Планы по строительству школы в «Изумрудном бору» пока только на бумаге. «Проект школы готов и прошел экспертизу. Мы подали заявку в минобразования, и надеемся, что проект пройдет отбор и получит софинансирование из областного, а может и федерального бюджета. В течение лета станет понятно, какое решение будет принято по этой школе», – добавила вице-мэр Екатеринбурга Екатерина Сибирцева, отвечая на вопросы депутатов.

Как уточнила Анна Турунцева, в списке бюджетных инвестиций на 2023 год находятся четыре школы и два детских сада. Если конкретнее, это школа в 17-м квартале Академического района, школа на ул. Рощинской, гимназия № 40 на ул. Мичурина, школа № 106 на Вторчермете (ее помогал приводить в порядок бизнесмен Андрей Симановский, за счет бюджета там построят корпус столовой), детский сад в Верх-Исетском районе и ДОУ в «Изумрудном боре».

Как ранее писал «Новый День», всего в перечень перспективной школьной стройки Екатеринбурга внесено 14 объектов, также мэрия подала заявку на получение финансирования для капитального ремонта 18 действующих школ.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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