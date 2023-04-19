В мэрии Екатеринбурга составили план школьного строительства: 14 новых зданий и 18 объектов с капремонтом

Администрация Екатеринбурга огласила планы по строительству и капитальному ремонту школ на ближайшие три года.

Как сообщил заместитель начальника департамента образования Михаил Ладейщиков, в текущем году будет создано 3400 школьных мест. К 1 сентября должна открыться новая школа № 40 на ул. Мичурина, сейчас здание находится в высокой степени готовности. Также летом начнется капитальный ремонт школы № 140 на ул. Решетникова и школы № 63 на ул. Крауля. «Это будет частичный ремонт, работы начнутся в июле и завершатся в декабре. Планируется обновление кровли, замена окон, инженерных сетей, работы по фасаду», – уточнил чиновник. В начале апреля в Екатеринбурге после ремонта открылась гимназия № 99 на ул. Баумана, а на следующей неделе принять детей сможет школа № 24 на улице Севастопольской.

Предполагается, что в сентябре 2024 года откроется школа № 41 на ул. Котельникова, которая строится по концессионному соглашению. По аналогичной схеме будет возведена школа на ул. Советской – пока на строительной площадке только котлован, но в мэрии рассчитывают на готовность школьного здания к 2025 году.

«В Екатеринбурге более ста школ работают в две смены, а 94 школы имеют уровень износа выше 50%. На сегодняшний день средняя наполняемость класса составляет 28 детей, а ежегодный прирост учеников в школах составляет 8-9 тысяч детей. По прогнозам, к 2025 году в городе будет свыше 200 тысяч школьников. Несмотря на спад рождаемости, Екатеринбург является привлекательным городом для миграции, поэтому количество школьников будет расти, а значит, необходимо продолжать строить школы. Особенно они востребованы в новых районах Екатеринбурга», – отметил Михаил Ладейщиков на заседании профильной комиссии городской думы.

В мэрии пояснили, что сейчас в приоритете находятся два объекта: школа в 17-м квартале Академического района и школа на ул. Рощинской на Уктусе, которую жители ждут с 2012 года. В списке перспективной школьной стройки находится еще 14 объектов (в приоритетном порядке):

– образовательный центр в новом корпусе школы № 183;

– новый корпус гимназии № 47;

– новый корпус школы № 102;

– школа № 3 на 1200 мест в микрорайоне Солнечном;

– образовательный центр в новом корпусе школы № 208;

– новый блок школы № 66;

– новый корпус школы № 156;

– школа в квартале улиц Щорса – Машинная – набережная Исети;

– образовательный центр по ул. Кузнецова, 5 – школа № 77;

– новое здание начальной школы на ул. Шейнкмана;

– новый блок школы № 75;

– новая школа на 1100 мест в квартале улиц Чкалова – Амундсена – Краснолесья;

– здание школы № 134;

– школа в 19-м военном городке.

Кроме того, администрация Екатеринбурга подаст заявку в министерство образования Свердловской области на получение денег для капитального ремонта сразу 18 действующих школ. Но какие объекты из этого списка будут одобрены, пока неизвестно. Заявка рассчитана на 2024-2025 годы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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