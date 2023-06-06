Пробки в Академическом стали круглосуточными: из-за перекрытий на де Геннина машины стоят даже днем (ФОТО)

Ради строительства трамвайной ветки строители с вечера 5 июня частично перекрыли главный выезд из Академического района. Пробки здесь теперь не только в часы пик, но и днем.

Как ранее писал «Новый День», до 30 июня будет ограничено движение на улице де Геннина от Вонсовского до Объездной дороги. Кроме того, частично перекрыта пересекающая улица Краснолесья. Все это привело к огромным пробкам, которые начались еще в 7 часов утра, и не закончились до сих пор.

В сторону центра де Геннина стоит от улицы Сахарова до Объездной. Как проверил наш корреспондент, участок быстрее пройти пешком – за 40 минут. Автомобилисты стоят дольше. Количество полос на участке от Вонсовского до объездной сократили до двух, убрав выделенку для автобусов. Поэтому пассажирам общественного транспорта приходится еще сложнее: они вынуждены ехать в битком набитом транспорте дольше обычного.

В обратном направлении в сторону Академического количество полос на участке де Геннина сократилось до одной. Причем автомобили пустили по тротуару. А по встречке в сторону центра идут отважившиеся пешеходы. Днем здесь более-менее свободно, но вечером будет настоящий коллапс.

Добавим, что в пробках стоят и другие выезды из Академического, поскольку многие водители решили перестроить свои маршруты. Так, встала улица Рябинина от Сахарова до Краснолесья, откуда люди выбираются через госпиталь ветеранов войн. Встали полностью Вонсовского от Чкалова до Амундсена. Здесь идет поток машин из Академического, и по улице Михеева выезжают жители соседних домов. Получается сплошная пробка.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»