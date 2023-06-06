Названы три дня, когда из Академического лучше не выезжать

Администрация Екатеринбурга опубликовала новый график перекрытий на улице Серафимы Дерябиной ради строительства трамвайной ветки. Помимо закрытого сейчас участка четной стороны от Зоологической до дома № 34 на Дерябиной (его должны открыть 20 июня), с 17 июня дорожники закроют еще три отрезка: по нечетной стороне Дерябиной от дома № 43 до Волгоградской 189ж; по Зоологической от дома № 2 до Серафимы Дерябиной; по дублеру Дерябиной от дома № 30 до дома № 30б. Таким образом, три дня в июне – с 17 по 20 будут наиболее сложными с точки зрения дорожной обстановки в этом районе.

Напомним, также перекрыта улица Вильгельма де Геннина, из-за чего пробки в Академическом стали круглосуточными.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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