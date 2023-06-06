В Свердловской области скорректируют областной бюджет

Пока же за четыре месяца нынешнего года налоговые и неналоговые поступления в областной бюджет составили 139 млрд 883 млн рублей. Годовой прогноз исполнен на 45%, рост поступлений по сравнению с соответствующим периодом 2022 года составил 35,3 млрд рублей. По налогу на прибыль организаций к 1 мая в казну поступило 73,2 млрд рублей, по НДФЛ – 28,3 млрд, по акцизам – 9,1 млрд, налог на имущество организаций – 14,7 млрд рублей.

Министр рассказал, что в то же время поступления в бюджет от НДФЛ за 4 месяца 2023 года оказались ниже, чем в 2022 году, что в первую очередь сказывается на муниципалитетах, для которых это основной источник дохода.

Депутат Вегнер предложил, чтобы при подготовке поправок в бюджет были учтены замечания депутатов. По его словам, в прошлом году при верстке бюджета главам муниципалитетов позволили поднять только по три вопроса о финансировании необходимых нужд каждому, а этого недостаточно. «Была такая сказка – «Три орешка для Золушки». Мы с главами были в роли золушек, а исполнительная власть – мачеха, которая ни в чем себе не отказывает», – заявил он.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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