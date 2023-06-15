Доходы и расходы свердловского бюджета увеличат на 28 млрд рублей

Минфин Свердловской области подготовил проект корректировки регионального бюджета на 2023 год. И доходы, и расходы предлагается увеличить на 28,2 млрд рублей.

Как сообщили в ДИПе, самую большую сумму, 10 млрд рублей, планируется направить на индексацию и повышение заработной платы врачам, учителям, соцработникам и другим бюджетникам.

Предполагается также увеличить расходы на здравоохранение: 500 миллионов рублей направить на реконструкцию терапевтического корпуса Верхнепышминской центральной городской больницы, более 900 миллионов – на поддержку других больниц.

Еще 3 млрд рублей направят на строительство объектов социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры. На повышение доступности железнодорожных пригородных перевозок дополнительно предусматривается 861,1 миллиона рублей.

После корректировки доходы Свердловской области в 2023 году составят 382,6 миллиарда рублей, расходы – 402,2 миллиарда рублей. Объем дефицита не меняется.

Напомним, с января по апрель текущего года налоговые и неналоговые поступления в областной бюджет составили 139 млрд 883 млн рублей. Годовой прогноз был исполнен на 45%, рост поступлений по сравнению с соответствующим периодом 2022 года составил 35,3 млрд рублей. По налогу на прибыль организаций к 1 мая в казну поступило 73,2 млрд рублей, по НДФЛ – 28,3 млрд, по акцизам – 9,1 млрд, налог на имущество организаций – 14,7 млрд рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»